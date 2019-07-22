Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TGRTHaber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

ABD İLE S400 VE F-35 GERİLİMİ

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız ile irtibatını yakın tutuyor. Dolayısıyla Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump görüyoruz. ABD'nin içinden farklı sesler de geliyor. ABD'nin iddiası: F-35 ile S400 bir arada olamaz diyor. Biz bunun aksini söylüyoruz. Dolayısıyla ABD bu teklifimize yanaşmıyor. Trump, Türkiye'ye yaptırm uygulamak istemiyor. Biz Patriot başta olmak üzere gerekli savunma sistemlerini istedik. Bazı gerekçeleri bahane ederek bize bunları teslim etmediler. Biz de Rusya ile dolayısıyla S400 anlaşmasını imzaladık. Türkiye'nin savunma sisteminde bu lazımdı Trump bunu görüyor. Ortada belirsizlikler var fakat biz S400'ü aldık artık bu net. Bu savunma sistemi durup dururken kullanılacak bir ürün değil. Türkiye'ye bir saldırı olursa havada bu saldırıyı bertaraf etmek için kullanılacak. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi barış için kullanılacak bir sistem. Fakat herhangi bir tehdit olduğu zaman belli bir mesafeye kadar takip edip yok edecek bu tehditi. S400 savunma sistemi Patriot sisteminden de daha iyi-ileri bir sistem. S-400'lerin kullanılması için açık olması lazım.

KATSA YASASI

Trump bu yasayı ve kararı erteleyebilir. Bizim beklentimiz bu yönde. Cumhurbaşkanımız da bu konuda Trump ile görüştü. Türkiye'ye yaptırım tabiki kabul edilebilir değil.

ABD'NİN F-35 KARARI

Her bir F-35 Türkiye'ye çıkartılırsa faturası 7-8 milyon dolar. Diğer ortaklarımız da F-35 programından çıkarılmamıza karşı. F-35 programından çıkarılmadık. Trump Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza önem veriyor. ABD'nin içinden çıkan farklı seslere de Trump cevap veriyor. Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Diplomatik kanallarımızı da her açıdan işletiyoruz. Aksilik olmasın diye diplomatik kanallar işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump çok açık sözlü. Gizli bir anlaşma söz konusu değil bu yüzden. Bu yüzden bu yanlış haberlere gerek yok. Çünkü ortada gizli bir anlaşma yok, buna gerek de yok.

Şu anda yüzde 70 kendi içimizde savunma sistemi konusunda ihtiyacımızı görüyoruz. Artık ihracata da başladık, ihtiyaç da artıyor. Eski uçaklarımızın bakımları yenilenmesi yönünde de çalışmalar devam ediyor. F-35'e biz teknoloji ilerlediği için iyi bir sistem olduğu için yeni nesil bir uçak olduğu için bu projede yer aldık. S400 sisteminde olduğu gibi ABD F-35 konusunda olumsuz bir karar verirse başka alternatiflere yöneliriz. Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermeye çalışır.

'İNCİRLİK KONUSUNDA GEREKİRSE ADIM ATARIZ'

İncirlik-Kürecik konusunda biz süreci işletiyoruz. Fakat ABD yaptırım uygularsa biz de gereken cevabı veririz. Biz bunu uygulamak istemeyiz fakat ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız.

TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKACAK MI?

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil. Ben eksen kayması eleştirilerine de gülüyorum. AB'de ve toplantılarda da arkadaşlarımıza söylüyorum. Türkiye'nin AB kapısında bir 50 yıl daha beklenmesi mi isteniyor? bu düşünce mümkün değil. AB'nin kapısında bekleyecek ülke değiliz. Ağustos'un başında yeni açılımlarımızı anlatacağız. Dış politikada yeni açılımlarımız olacak. Eksen Türkiye'nin kendisidir. Dış politika anlayışımız gereği Türkiye olarak tüm dünyaya açılırım. İnsani yardım nereye yapılması gerekiyorsa yaparım. Tüm dünyada Türkçe'yi yayar öğretirim. Soydaşlarımızın ve akrabalarımızın yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yanında oluruz. Vizyonu olmayan siyasi partilerin eleştirileri bu eksen kayması sözleri.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Yunanistan'da yeni hükümet var, Cumhurbaşkanımız da başbakanla daha önce görüşmüş kabul etmişti. Biz Yunanistan'la var olan anlaşmazlıkları beraber oturup çözmek isteriz. Yunan mevkidaşlarımızın olumlu açıklamalarını destekliyoruz. Rum yönetiminde olduğu gibi Yunanistan'da da baskı var. Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs tarafına yakın taraflarda petrol dağıtımı için iş birliğine varız dedik. Yeter ki KKTC halkının buradaki hakları onlara verilsin. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz. AB'nin sadece Rum kesimi ve Yunanistan'ı memnun etmek için karar alıyorlar. Biz Doğu Akdeniz'e cevap olarak 4. gemimizi gönderdik. Biz bu şekilde Rum ve Yunanistan'ı memnun etmek için adımlar atarsanız varlığımızı arttırırız dedik. AB'nin yaptırım kararının değeri yok. AB arabuluculuk yapmalı. Almanya'nın bu konuda arabuluculuk yapma konusunu destekliyoruz. Fakat biz onlara taraflı tutum sergilememeleri konusunda da uyardık, objektif olalım dedik. Tersine adım atılırsa varlığımızı arttırırız. Egemenlik faaliyetlerimizi sorgulatmayız.

'GERİ KABUL ANLAŞMASINI ASKIYA ALDIK'

Geri kabul anlaşması ve vize serbestesi aynı anda yürürlüğe girecek. Geri kabul anlaşmasını askıya aldık.

Rum kesimi ile müzekere konusunda gayriresmi görüşmelere de biz varız dedik. Biz Türkiye olarak federasyon için son müzakereleri yaptık. Önümüzdeki 5'li gayriresmi görüşme de çözüm için olacak. Herkesin fikrini öğrenmek için yeniden toplanacağız eğer gerçekleşirse.

ABD'Lİ HEYETLE SURİYE TOPLANTISI-GÜVENLİ BÖLGE PLANI

ABD ile güvenli bölge için görüşüyoruz. Münbiç için somut bir adım atmadılar. 90 günde bitecekdi sözde 14 ay oldu hala bir sonuç yok. Burdan bize tehdit devam ederse biz harekat başlatırız. Türkiye'den de o bölgeye giden PKK'lı teröristler var. Askerlerimiz hazır bekliyor, tehdit artarsa 'Doğu Fırat Harekatı'nı gerekirse başlatırız. Güvenli bölge elzem, sürümcemede bırakmayız. Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak.

İDLİB SALDIRILARI

İdlib saldırılarının durması gerekiyor. Orada radikal örgütler var. Özellikle Rusya'ya orada özel görev düşüyor.Rejiminin saldırılarını durdurma sorumluğu Rusya'nındır. Kendi üslerine bir tehdit görünmüyor orada.

PENÇE HAREKATLARI-IRAK İLE İLİŞKİLER

Irak ile en önemli konumuz güvenlik. PKK'nın Irak'tan temizlenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti öncesi güvenlik işbirliği anlaşması imzalamak istiyoruz. PKK'ya yönelik operasyonu Irak'la yapmalıyız. Gördük ki Erbil'e de girebiliyor PKK. Orada bir şehidimiz var. PKK Irak'tan tamamen temizlenmeli. Pençe harekatının da amacı bu dağlarda da PKK'yı temizlemey devam ediyoruz. Irak bize somut destek vermesi lazım. O yüzden güvenlik işbirliği anlaşması imzalamak istiyoruz. Sadece sözlü desteğin bir anlamı yok, bu kararlılığı sahada göstermek gerekiyor.

LİBYA

Libya'nın birliği beraberliği için çatışmaların durması ve konferasyonların yapılması gerekiyor. Yeni bir konferansla orada olumlu adımların atılması gerekiyor. Türkiye orada yine en önde kararlı adımını sergiliyor. Libya'da herkesin gizli gündemi var. Libya'daki olumlu-olumsuz gelişmeler herkesi etkiler.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimizin olumlu sürmesini istiyoruz. Bazı ülkeler gibi parayı görüp susmadık biz. Kaşıkçı cinayetinde ilkeli tutum sergiledik gerçekleri söyledik. Bizim beklentimiz; ceset nerede bulunsun, sorumlusu kimse hesap vermesi gerekiyor. Suudi Arabistan'dan 'iş birliğine varız' açıklamaları geldi. Biz de bu durumda Türkiye ile iş birliğine varız.

'MURSİ ŞEHİT OLDU, MÜDAHALE EDEN OLMADI' (MISIR)

Mursi mahkemede şehit oldu. Biz bunu söyleyince Mısır yönetimi olumsuz karşılıyor. İhvan seçimleri kazandı, iyi ilişkilerimiz oldu. Fakat askeri darbeyle devrildi biz buna karşı çıktık. Laiklik Mısır'ın geleceği için önemli. Biz demokratik şekilde seçilen ülkenin liderlerini destekleriz. Yönetimleri halk belirler.

HAKAN ATİLLA'NIN TAHLİYESİ

Hakan Atilla'nın iade sürecini takip ediyoruz. ABD'de yargı süreci işliyor. Biz bu sürecin artık sona ermesi gerektiğini söylüyoruz. Burada atılması gereken adımlar belli. Hakan Atilla için mahkeme süreci sona ermeli. Trump da kurmaylarına bu talimatı verdi.

MERİH DAMİRAL'İN VİZE SORUNU

Merin Demiral çok karakterli bir çocuk. Juventus'a kadar yükseldi kendisi. Çok milli ve akıllı bir çocuk. Vize konusunda bir sıkıntı olmuş. Biz hemen bu konuda devreye girdik, sorununu çözdük.