Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Pençe-1 ve Pençe-2 harekâtlarıyla kalıcı çözümler bulma yolunda olduklarını belirterek “Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda ‘Kandil’ diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Fırat’ın doğusundaki terör guruplarıyla Kuzey Irak’taki teröristlerin irtibatını da kesmiş olacağız. Böylece hem doğuda hem batıda bu terör koridorunu kıskaca alma ve imha imkânına kavuşacağız. Erbil’deki konsolosluk görevlimize yapılan saldırı, harekâtımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık. Başarılı bir operasyonla diğerlerini de inlerinde etkisiz hâle getirirdik. PKK denilen çıbanbaşını Kuzey Irak’tan tümüyle koparıp atmadığımız sürece, bu tür saldırılar ülkemiz içinde ve dışında devam edecektir. Irak ve İran yönetimleriyle de bu konuda önemli ölçüde görüş birliği içerisindeyiz” diye konuştu.

BOEINGLERİ GÖZDEN GEÇİRİRİZ

İktidara geldiklerinde savunma sanayiinde Türkiye’nin yüzde 20 gibi bir imkâna sahip olduğunu belirten Erdoğan “Bugün yüzde 70 gibi bir imkâna yerli ve millî olarak sahibiz. Bunu yeterli görüyor musunuz? Haşa. Yüzde 100’e doğru ilerlemek, bunu yapacağız. Şimdi SİHA’nın ötesine inşallah geçiyoruz. Onun bir üst sınıfı ki dünyada yok gibi bir şey, o üretiliyor. Şöyle bir iki ay içerisinde inşallah onun test çalışmaları başlayacak ve böylece bu konuda çok daha farklı yere geldik, geliyoruz. Kendi savaş uçağımızı da yapacağız, yapıyoruz. Başka çaremiz yok. Bu adımları atıyoruz. Bu süreç içerisinde de gerçek dostlar ortaya çıkıyor. Sayın Trump’a Osaka’da onu söyledim. Dedim, ‘Bakın biz sizden her ne kadar Patriot şu ana kadar almadıysak da 100 tane yeni nesil Boeing uçağı alıyoruz. Bunun anlaşmaları yapıldı. Bu bir alışveriş değil mi? Patriot almayız da bakın Boeing alıyoruz. Ama yine de verecekseniz verin.’ Şu anda bu yeni nesil Boeinglerin bir tanesi geldi mesela. Biz de ödememizi yapıyoruz, biz iyi müşteriyiz. Ama böyle giderse biz bu konuda da düşünmek zorunda kalacağız, ister istemez.

Biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak durumundayız ve alacağız. F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz.

BIRAKIP GİTSİN!

AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan, kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen, milletin derdiyle dertlenmeyen siyasetçilerin yeri değildir. Aksini düşünen varsa yanlış yerde olduğunu bilmeli ve derhal kendini sigaya çekmelidir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, kimseden ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanıyla ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız.

CHP İNKÂRA BAŞLADI

Yerel seçimlerden iki ay önce “Memleket işi gönül işi” diyerek mahalli seçimlerde millete olan taahhütlerini bir manifesto mahiyetinde kamuoyuna ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan “AK Parti, kurulduğu günden beri sözünün eri olmuş bir partidir. Bakın şu anda hemen inkâra başladılar, birçok verdikleri söz şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun bakalım, önümüzde daha çok önemli süreç var, ne yapacağınızı, ne yaptıklarınızı hep göreceğiz” dedi.

GARANTÖR ÜLKEYİZ: Sondaj gemilerimiz var. Arama yapan gemilerimiz var. Bölgede çalışıyor. Uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu deniz hukukuna göre atmamamız gereken adımları attık atıyoruz. Kıbrıs’ta sıradan bir ülke değil, garantör ülkeyiz.

AVRUPA’YA NET MESAJ: Türkiye hâlâ Avrupa’nın en yakın, en güçlü, en kârlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz.

İHANET EDEN BEDELİNİ ÖDER!

“Değerli kardeşlerim, sağda solda birçok dedikodular var. AK Parti’nin mensupları dedikodularla amel eden değildir. Hiç bunlara kafanızı takmayın. Biz işimize bakalım. Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Bu iş böyledir. Çünkü bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.”