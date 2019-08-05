Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan özetle şunları söyledi: Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese, her fikre AK Parti'nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu kutlu yolda azimle, kararlılıkla yürüyeceğiz. Ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. 94 ruhu ile çalışacak 2071 vizyonu projelerimize yön vereceğiz. Aynı şekilde bu süreçte ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde olduğu gibi Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.