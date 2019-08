Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezde düzenlenen bayramlaşma töreninde, Türkiye’de 72 yıldan bu yana hükûmetlerin ortalama ömrünün bir yıl, beş ay olduğunu belirterek “Şimdi parlamenter sistemin bu istikrarsızlık oluşturan özelliği unutularak bir yıl bir aydır devam eden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni suçlayıp geriye dönüşü arzulamak, kanaatimizce Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne çok büyük haksızlık olacaktır” dedi.

Bahçeli, MHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne verdiği destekle bağlantılı olarak yapılabilecek bir kabine revizyonunda partisinden bir ismin kabinede yer alıp almayacağı sorusunu ise şöyle cevapladı:

Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkeyi karşılıksız seviyor. Bunu her defa söylüyoruz ve seçim beyannamemiz ile sloganlarımızda ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni de karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz ve bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz. Pazar olarak binamızın karşısındaki perşembe pazarını biliriz.

‘’Müşterek Harekât Merkezi’’nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerlerin Türkiye’ye gelişinin, Suriye’ye yapılacak muhtemel bir operasyonun sinyali olup olmadığının sorulması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

Suriye’de dolaşan Amerikalıları, çuval geçirenleri bir kenara atacaksınız, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin dış politikadaki etkilerini de dikkate alarak, Türkiye’de bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika’yı ikna ederek biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletme yolu, yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir.

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın, harekât merkezinde gecikme olduğu takdirde Türkiye’nin B ve C planlarının hazır olduğuna ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bahçeli “Genelkurmay Başkanlığı yapmış, şu anda Millî Savunma Bakanı olan ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile uyumlu çalışan bir kişinin A planını, B planını şimdiden öğrenmek ve bunu dünya kamuoyunda tartışmak veya bunları o manada uyarmak zannediyorum tarihî bir hata olur. Biraz sabredin bakalım” dedi.