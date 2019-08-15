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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
15.08.2019 - 11:47 |
Son Güncelleme:
15.08.2019 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını cevplıyor...
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
mevlüt çavuşoğlu,açıklama,
643862
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/643862.aspx
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