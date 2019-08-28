Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar MOSKOVA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine bu ülkeye günü birlik çalışma ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Moskova’daki Jukovski Uluslararası Havaalanı’nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılış törenine katılan iki lider ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. 1 saat 20 dakika süren görüşme sonrasında heyetler arası toplantıya geçildi. Görüşmelerin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Görüşmede, Suriye’de yaşanan gelişmeleri ele aldık. Rejimin mayıstan beri yaptığı saldırılar sükûneti bozdu. İdlib’de rejim saldırılarında mayıstan beri 500’ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200’ün üzerinde sivil yaralandı. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları gereken zamanda atmak durumundayız. Sınırlarımıza dönük göç tehlikesi var. Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Gayemiz akan kanın durması Suriye’nin huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır. (İdlib’de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez.”

Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde kurulan ‘Güvenli Bölge’ konusunda ise “O konuyu da görüşme fırsatımız oldu. Amerika ile de bu konuları görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini istiyoruz. Menbiç’teki terör örgütünün, bölgeyi terk etmesini, güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Bu konuda kararlılığımız tamdır. Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu anda sınırlardaki hazırlıklarımızın hepsi bunun içindir” dedi.

PUTİN: GÜVENLİ BÖLGE OLUMLU

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya ve Türkiye ilişkilerinin dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde geliştiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Rusya ve Türkiye Astana formatında işbirliği yapıyor. Hedef, sahadaki durumu istikrarlı hale kavuşturmak ve daha da ilerletmektir. Anayasa Komitesi’nin devreye girmesiyle ilgili konuları görüştük. En kısa sürede Cenevre’de çalışmaya başlanacağını umut ediyoruz. İdlib’deki durumdan kaygılıyız. Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlı kalmak önemli. Moskova ve Ankara İdlib’de çatışmasızlık bölgesindeki saldırılardan endişe duyuyor. Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye’nin meşru hakkıdır. Sayın Cumhurbaşkanı detaylı bir şekilde tutumunu ifade etti. Türkiye’nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır.

SU-57 BAŞINDA ANLAMLI POZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin; MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda, F-35’e alternatif olarak değerlendirilen Rusya’nın kısa süre sonra seri üretimine başlayacağı 5. nesil savaş uçağı olan ve Suhoy firmasının ürettiği “Su-57”yi birlikte inceledi. Rus lider, “Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de işbirliği yapılabilir” dedi.