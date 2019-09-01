Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yaşanan gelişmeler güvenli bölge kavramı konusunda bizimle ABD arasındaki makasın çok açık olduğuna işaret ediyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Konuşmasında NATO üyeliği ve Suriye sınırına güvenli bölge konularında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Dünyanın her alanında adeta yeniden yapılandığı bir dönemde bizim de savunma stratejilerini gözden geçirmemiz kaçınılmaz hâle gelmiştir. NATO hâlâ bizim ve müttefiklerimiz için savunma işbirliği vazifesini koruyor. Müttefiklerimizle dayanışmayı hâlâ değerli görüyoruz. NATO üyeliği ve müttefiklerimizden vazgeçme niyetimiz yoktur. Bu yapılar içinde daha güçlü bir yer edinmek istiyoruz.

SABRIMIZ KALMADI

Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sürüldüğü belli olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bu, bölgedeki bir takım güçlerin çıkar savaşıdır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile ilk adımları attık. Menbiç’te bize verilen sözlerin tutulmamasıyla güvenliğe ilişkin kaygılar giderek artıyor. ABD ile konuşuyoruz. Yaşanan gelişmeler güvenli bölge kavramı konusunda bizimle ABD arasındaki makasın çok açık olduğuna işaret ediyor. Müşterek harekât merkezinin kurulması gibi müşterek gelişmeler var. Askerlerimizin kontrolü dışında çözüme rıza gösteremeyiz. Fırat’ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Fırat’ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi oluşturmaya başlamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün. Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekât planımızı devreye sokacağız. 3 hafta sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gideceğimiz ABD’de yapacağımız temaslar son fırsattır. Şayet bu tarihe kadar tatmin edici adımlar atılmazsa kendi göbeğimizi keseriz.

Hava savunma sistemi ihtiyaçlarımız için bizim açımızdan S-400 ile Patriot arasında bir fark yoktur. Ama Patriot satışı bir baskı aracı hâline getirilirse tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz. Bu durumda elimiz kolumuz bağlı bekleyecek hâlimiz yok. Gereği neyse yaparız.

“RAHMETLİ ANAM ÇOK GÜZEL HAMSİ TAVA YAPARDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece Poyrazköy’de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu başlattı. Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Erdoğan, bir de müjde verdi. “Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık" diyen Erdoğan, daha sonra balıkçı yeleği giydi, Tarım ve Orman Bakanlığının ürettiği yavru balıkları denize bıraktı. Bakan Bekir Pakdemirli, Erdoğan’a minyatür balıkçı teknesi hediye etti. Erdoğan, bir soru üzerine en çok hamsi tavayı sevdiğini belirterek, “Rahmetli anam çok iyi yapardı” dedi.