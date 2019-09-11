Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindekileri kabul eden Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD’nin müşterek çıkarlara dayalı köklü bir müttefiklik ilişkisine sahip olduğunu belirtti. Erdoğan “Dostum Başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel konularda gerekse iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas hâlindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu, Sayın Trump’ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin bölgesel meselelerin dünyayı etkilemesinin önüne geçtiğini vurgulayan Erdoğan, “Bugün ülkemiz 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyor. Suriye içerisinde güvenliğini sağlayarak ihtiyaçlarını karşıladığımız insanlarla birlikte bu rakam 9 milyonu aşıyor. Bu şekilde tüm Avrupa’nın da güvenliğini de biz temin ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin, Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin mümkün olmayacağını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

Son dönemde İdlib’e yönelik artan saldırılar bizi böyle bir riskle karşı karşıya getiriyor. Sığınmacı krizine kalıcı çözüm ancak Suriye içerisinde terörden arındırılmış bölgelerin tesisiyle mümkündür. Şu an Suriyeli mültecilerin geri dönüşünde en büyük engel PKK ve onun uzantısı olan YPG’dir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı, muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.

Sayın Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu; ‘Gelin süratle güvenli bölgeyi kuralım.’ Maalesef Sayın Obama döneminde bu güvenli bölge teklifimi karşılık alamadığım için gerçekleştiremedim. Kendisi de olumlu baktığı hâlde güvenli bölge olmadı. Sayın Trump’a da aynı teklifi yaptım ve Sayın Trump da buna çok olumlu baktı. Nitekim son ana kadar da hâlâ güvenli bölge olumlu yaklaştığını da ifade etti.

Güvenli bölge çalışmalarına başlandığını hatırlatan Erdoğan “Amerika’dan beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmalarıdır. Ama şu anda 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Türkiye’ye karşı. Bunu kabullenmemiz de stratejik ortak olarak mümkün değildir” diye konuştu.

FETÖ ABD’DEN 160 ÜLKEYİ İDARE EDİYOR

Cumhurbaşkanı, ABD’li heyete FETÖ ile mücadele konusunda da serzenişte bulundu. Erdoğan, “Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya’da ekibiyle birlikte yaşıyor. Oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor” dedi.