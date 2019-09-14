Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herhangi bir parti ya da kişi ile de gizli bir görüşmesinin olmadığını belirten Akşener “Dijital teknolojinin hayatın her alanında yer aldığı bacasız fabrikaların yani ışık yanmayan fabrikaların konuşulduğu bir dünyada biz dişlerimizi, yumruklarımızı sıkıp birbirimize bakıyoruz. Bunu Türkiye taşıyamaz. O sebeple sağduyunun hakim olabileceğini düşünüyorum. O sebeple bizimle ilgili, yani CHP ve İYİ Parti’nin yaptığı iş birliğinin sürüp sürmeyeceği bu gelişmelere göre şekillenir” diye konuştu. Akşener “AK Parti ile temasa sıcak bakar mısınız?” sorusu üzerine “Biz anahtar partisiyiz” dedi.