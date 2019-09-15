Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Harekât Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında başlattığı teşekkür, takdir ve tebrik ziyaretleri kapsamında Bayburt ve Erzincan belediyelerini ziyaret etti. Bayburt Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap Bahçeli, bugünkü CHP’nin, Atatürk’ün CHP’siyle yollarını ayırdığını, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. CHP Genel Başkanı ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor’ iddiasındadır. Aslında savrulan kendisi ve partisidir. Ne yazık ki bu yalın gerçeğin farkında bile değildir. Bu savrulmanın rotası direkt uçuruma açılmaktadır. Bunların bildiği, Yenikapı’ya hizmet aracı sergisi açmaktır. Buradaki maksat da esasen 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedelemek, HDP ve PKK ile ortaklığı gizlemeye tevessül etmektir. Sözde otomobil israfıyla meşgul olanlar, anaların israf olmuş yıllarını, millî bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri nasıl görmezler, nasıl bilmezler? Yenikapı’ya otomobil galerisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeli şahısların varmak istediği yer neresidir? CHP’nin HDP’ye diyet ödediği, verdiği siyasi borç senetlerinin altında ezildiği çok açıktır. CHP’nin yılan yuvasında gelecek hayali kurması, teröristlere sevimlilik ve şirinlik yapması affedilemez bir çürümedir.

CHP, HDP İLE ORTAKLIKTAN VAZGEÇMELİ

Diyarbakır’da analar CHP’nin ikizi HDP’den dağa kaçırılan evlatlarını istemek suretiyle il başkanlığının kapısına dayanmışlardır. Kan ve insan tacirlerinin kaçacak yeri kalmamıştır. Anaların akan gözyaşları, haklı tepkileri CHP ile HDP’yi zora sokmuştur. CHP itiraz etse de şimdi sıra Fırat’ın doğusuna gelmiştir. Ya söz konusu güvenli bölge Türkiye’nin meşru güvenlik ihtiyaçlarına göre kurulacak ya da Fırat’ın doğusunda hilalin iradesi yükselecektir. CHP terörle mücadeleyi sulandırmaktan, HDP ile girdiği zelil ortaklıktan derhâl vazgeçmelidir. CHP yönetimi biraz erdem sahibiyse yanlışa sırt dönecek dirayeti gösterebilmelidir. Millî güvenliğimiz oy hesaplarına kurban verilmemelidir. Türkiye yandıktan, beka harap olduktan sonra neyin siyasetini nasıl ve hangi hakla yapacağız. Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaklardır. Cumhur İttifakı’nı siyasi hesap yapmadan, dürüstlükten ayrılmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız.

LEYLA GÜVEN HAK ETTİĞİ CEVABI ALMALI

MHP lideri Bahçeli, Erzincan Belediyesi önündeki mitinginde ise terör örgütü PKK’ya katılımları destekleyen HDP Milletvekili Leyla Güven’e sert tepki göstererek “Anayasa’ya göre yaptığı suçtur. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı almalıdır” dedi. Türkiye’nin muazzam bir beka mücadelesi verdiğin belirten Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır? CHP-HDP ve İP’in amacı kaostur. Siyasi kaygı ve hesapları ülkenin önündedir. Bu nedenle zillete düşmüşler, rezalete çakılmışlardır” diye konuştu.