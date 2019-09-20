Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Diyarbakır annelerine yapılan ziyaretlerin bir parti organizasyonu gibi yansıtılmaya çalışıldığını belirterek buna müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK ve MKYK toplantılarının ana gündem maddesi Diyarbakır’da haftalardır HDP binası önünde nöbet tutan anneler oldu. Cumhurbaşkanı, son zamanlarda başta sanatçılar olmak üzere pek çok kesim tarafında yapılan ziyaretlere değindi. Edinilen bilgiye göre, bazı parti kurmayları ve milletvekillerinin Diyarbakır’a giderek annelere destek vermek istediklerini söylemeleri üzerine Erdoğan “Diyarbakır annelerini gerçekten derdi olan insanlar ziyaret etsin. Suni gidişler olmasın. Bu ziyaretleri AK Parti organize ediyormuş gibi yansıtılmak isteniyor. Buna müsaade etmeyin. Her şey kendiliğinden gelişsin” dedi.

PKK’nın operasyonel gücünün ciddi manada azaldığı belirtilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu ve Güneydoğulu MKYK üyelerinden terörle mücadelede sahada daha etkin olmalarını, mahalle mahalle gençlerle bir araya gelerek süreci doğru anlatmalarını istediği ve gençlerin artık ölmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

CHP’LİLERDEN ÖZEL RANDEVU

Toplantının diğer bir gündem maddesi ise Erdoğan’ın, Beştepe’de büyükşehir belediye başkanları ile yaptığı toplantı oldu. Toplantının çok verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan “Bize el uzatan herkese yardımcı olacağız. Şehirlerde bir hizmetsizlik olursa bunun kaynağı biz olmayacağız. CHP’li belediyelerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz onlar için de elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda bakanlarımızla konuştum. Belediyelerden gelen makul talepleri yerine getirmeleri konusunda kendilerine talimat verdim” diye konuştu.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ‘vakıflara yapılan yardım’ iddiaları konusu da gündeme geldi. Parti kurmayları, ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirterek “Vakıflarla ilgili CHP’li belediyeler ciddi anlamda yanlış bilgilendirmeler yapıyor. ‘Vakıflara para aktarılmıştır’ gibi ifadelerle onları karalayıp, toplum önünde vakıfların itibarını zedeleyici açıklamalar yapılıyor” dedi. Konu ile ilgili üzüntülerini dile getiren Erdoğan’ın “Ben bu boyutta olduğunu bilmiyordum. Keşke toplantıda bu konuyu da konuşsaydık” dediği öğrenildi. Bu toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyleyen Erdoğan, aralarında CHP’li belediyelerin de olduğu bazı belediye başkanlarının kendisinden özel olarak randevu istediğini, isteyenlerle de ayrı olarak görüşeceğini ifade etti.