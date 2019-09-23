Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin hasretini bugün bir kez daha New York’a taşıdık. Bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize sevdanız muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bugün bizi kucaklayan ABD İslam Toplumu’na gönülden şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim bizler birbirini Allah için seven burada sırf Allah'ın rızası için toplanan insanlarız. Pasaportlarımız ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir.

Bizler hepimiz ortak bir medeniyeti ortak bir tarihi paylaşıyoruz. Bizim ortak tarihimizde Bağdat var Endülüs var. Bizim ortak tarihimizde tüm insanlığın yolunu ufkunu aydınlatan Biruniler, İbni Sinalar var. Kardeşlik hukukumuzu gözettiğimiz sürece aramızdaki şu muhabbeti diri tuttuğumuz sürece emin olun hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Başkalarının bizim için yazdığı acı reçeteleri takip etmekten kurtulamayız. Biz hakkımızı aramazsak biz onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir. Türkiye olarak sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

"HİÇ KİMSE BİZİM BİNLERCE YILLIK KARDEŞLİĞİMİZE LEKE SÜREMEZ"

Hiç kimse bizim binlerce yıllık kardeşliğimize leke süremez, kimse bizi bölemez. Kardeşlik hukukumuzu sürdürdüğümüz sürece hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Hakkımızı aramazsak, onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir. Müslümanlar hayat alanlarının daraldığı bu dönemde sivil toplumun ve siyasetin farkına vardılar. Birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine bizzat şahit oldular. Hamdolsun bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi gerek ekonomik hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem bakımından 11 Eylül öncesinden çok daha güçlüdür. Bugün tüm dünyada bilhassa batı toplumlarında Müslümanlara karşı önyargılı yaklaşımların zemin kazandığını görüyoruz. İslamla, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Müslümanın müslümana kanı canı malı ırzı haramdır. Böyle olduğu halde bu Müslüman olduklarını söyleyenler bu katliamları nasıl yaptılar,bunların bizim dinimizde yeri var mı? Asla.

"ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları görmüyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor. Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimiz Haçlı özlemiyle, Müslüman nefretiyle gözü dönmüş bir cani tarafından şehit edildi.

"HİÇBİR GÜÇ BİZİ FİLİSTİN'İN, KUDÜS'ÜN HUKUKUNU KORUMAKTAN ALIKOYAMAZ"

"El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor. Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla bir arada, barış içinde yaşama problemimiz yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz. Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir."

BİRİLERİ İSTEMESE DE KAŞIKÇI'NIN DA MURSİ'NİN DE HAKKINI ARAYACAĞIZ

Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz."

"FETÖ'NÜN MASKESİNİ TÜM DÜNYADA İNDİRECEĞİZ"

"15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık"

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