Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanı Şentop yeni yasama yılı için resepsiyon veriyor. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbakşanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

(Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışması) Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir.

Yeni hükümet sistemini Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz. Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız.