Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar tarafından Fırat Kalkanı Harekâtında 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hâle getiren Türkiye’nin, güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Akar’ın görüşmede Esper’e, “Fırat’ın doğusunda takriben 30 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış Güvenli Bölge / Barış Koridoru kurulması ve oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biteceği, Türkiye’nin bunda son derece kararlı olduğu” mesajı verildiğine işaret edildi.

Türkiye’nin ABD’den beklentisinin, “Silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması” olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye’nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenliğini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dinî ve etnik grupların da güvenliğini istediği belirtilmiştir. Nihai hedefimizin Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ/PKK/PYD/YPG ile her türlü terörist varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğu hususları dile getirilmiştir.”