MHP olarak güvenli bölge oluşturulması kararlılığını ortaya koyduklarını ifade eden Aydın şunları söyledi: Amerika oradaki illegal yapıyı sürekli silahla, donanımla besledi. Karşımızda Afrin, Zeytin Dalı operasyonundaki gibi bir avuç çapulcu söz konusu değil. Bir yavrumuzun tırnağına halle gelmemesi adına daha dikkatli olmak zorundayız. Çok iyi fizibilite yapılması istihbarat kaynaklarımızın çalışıp aceleyle değil, operasyonun aynen Zeytin Dalı’nda olduğu gibi sistematik bir biçimde yürütülmesinden yanayız.
MHP'li Aydın: Sistematik bir operasyon yürütülmeli
08.10.2019 - 03:41 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Türkiye’nin sınırındaki, güvenliğini tehdit eden terör odaklarını yok etme hakkının olduğuna dikkat çekti.
Etiketler : Kamil Aydın,
654955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/654955.aspx
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