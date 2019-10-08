Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP olarak güvenli bölge oluşturulması kararlılığını ortaya koyduklarını ifade eden Aydın şunları söyledi: Amerika oradaki illegal yapıyı sürekli silahla, donanımla besledi. Karşımızda Afrin, Zeytin Dalı operasyonundaki gibi bir avuç çapulcu söz konusu değil. Bir yavrumuzun tırnağına halle gelmemesi adına daha dikkatli olmak zorundayız. Çok iyi fizibilite yapılması istihbarat kaynaklarımızın çalışıp aceleyle değil, operasyonun aynen Zeytin Dalı’nda olduğu gibi sistematik bir biçimde yürütülmesinden yanayız.