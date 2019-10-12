Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da konuşan Soylu “Dünyaya, bize laf söyleyenlere sesleniyorum. Nusaybin’de, Akçakale’de sivilleri kimin vurduğunu hep beraber gördük. Bu havan mermisini bize hangi devletin resmi ordusu attı? Bize onu söylesinler. Sivil vatandaş dediğin en fazla üzerinde belki de ruhsatı varsa tabanca taşır. Onu da devleti verdiği ruhsatla taşır. Roketatar taşıyan bir devletin üniformalı resmî askeri de olmayan bir insana biz terörist demeyelim de ne diyelim?” diye konuştu. “DEAŞ’ı gösterip PKK’ya razı etmeye çalışıyorlar” diyen Soylu, şöyle devam etti: “Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz. PKK/YPG ile mücadele edersek bizi DEAŞ’tan kim koruyacakmış. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele edip kendi evladıyla bunu sağlayan bizim kahraman ordumuzdan başkası değildir. Biz hiçbir zaman işgal yapmadık. Bunu savaş olarak nitelendirenler ihanet içerisindedir. Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekâtı’na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500’e yakın kişiye işlem yaptık, 121’ini gözaltına aldık. Hiç kimse merak etmesin, PKK’yı alırız, DEAŞ’la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz.”