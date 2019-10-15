Eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, İngiltere’deki BBC merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Baydemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Baydemir’in söz konusu açıklamasıyla Erdoğan’a hakarette bulunduğu ve Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağıladığı, bu kapsamda cezalandırılması gerektiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan HDP’li Baydemir hakkında suç duyurusu
15.10.2019 - 18:12 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,story_,
656514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/656514.aspx
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