Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, TRT World Forum’un özel oturumunda yaptığı konuşmada, gerçeklere rağmen Barış Pınarı Harekâtı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’yi işgal etmediğini ve herkesten daha fazla Suriye’nin toprak bütünlüğünü düşündüğünü vurgulayarak, bunun, bölgedeki istikrar için de önem taşıdığına işaret etti. Barış Pınarı Operasyonu’na ilişkin iddiaların çoğunun uydurma olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları anlattı:

Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da tamamen kara propagandadır. Envanterlerimizde de hiç kimyasal silah bulunmamaktadır. Biz, bu konuda çok hassasız, askerimiz, ordumuz çok hassas. Burada yapılacak hiçbir ihlali kabul edemeyiz. Neden bu tantana yapılıyor? Sebebi şu; biz, oyun planını bozduk. Onlar, orada fiilen bir terör devleti kurmaya çalışıyordu, sınırlarımızın hemen diğer tarafında. O yüzden dünya çevresinde bu kadar ses getirdi.

ÇEKİLMEZLERSE TEKRAR BAŞLAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya değinerek şöyle devam etti:

Öncelikle ABD, bizim meşru güvenlik endişelerimizi ve operasyonumuzun hedeflerini tanıdı. YPG unsurlarının oradan geri çekilmesi için 120 saatlik süre verildi. Bu anlaşmaya göre, 120 saat içerisinde oradaki bütün unsurların geri çekilmesi gerekiyor. Bütün YPG, PYD unsurları bu bölgeden çekilirse o zaman operasyonu durdurabiliriz. Aynı zamanda ağır silahların tamamen toplanması da bu ifadede yer alıyor. Yaptırımlarla yaşayamayız, bunu da ifade ettik müzakereler sırasında. Bunlar da ortadan kaldırılacak. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimlerimiz bu anlaşmayı kontrol ediyor. Taciz ateşleri de devam ediyor. Biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik ve YPG, PYD unsurlarının şu anda kontrol ettiğimiz bölgeleri terk etmeye başladığını görüyoruz. Geri çekilmezlerse operasyonumuz tekrar başlayacak. Amerikalılarla da bu konuda mutabıkız.