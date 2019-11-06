Oktay, dijital dönüşümün yanı sıra iklim değişikliğinin etkisiyle alternatif enerji kullanımı ve çevre alanında “yeşil yakalı” mesleklerin ortaya çıktığını aktardı. Çalıştayda ABD’nin terörizm raporunu da eleştiren Oktay şunları söyledi: Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. ABD’nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ’yle ne de YPG terör örgütüyle olan kararlılığımızdan alıkoyamaz. Biz gelişmemize ısrarla devam edeceğiz. Akademi dünyamızdan da bu haklı mücadelemizi tüm dünyaya güçlü şekilde anlatılmasında destek bekliyoruz.
Fuat Oktay'dan akademisyenlere: Haklı davamızı dünyaya anlatın
06.11.2019 - 03:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK tarafından “Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği” çalıştayında konuştu.
Etiketler : fuat oktay,
660853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/660853.aspx
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