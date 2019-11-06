Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay, dijital dönüşümün yanı sıra iklim değişikliğinin etkisiyle alternatif enerji kullanımı ve çevre alanında “yeşil yakalı” mesleklerin ortaya çıktığını aktardı. Çalıştayda ABD’nin terörizm raporunu da eleştiren Oktay şunları söyledi: Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. ABD’nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ’yle ne de YPG terör örgütüyle olan kararlılığımızdan alıkoyamaz. Biz gelişmemize ısrarla devam edeceğiz. Akademi dünyamızdan da bu haklı mücadelemizi tüm dünyaya güçlü şekilde anlatılmasında destek bekliyoruz.