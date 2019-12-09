Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfusun yanı sıra doğal kaynakları ve stratejik konumuyla İslam ülkelerinin büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek “Ne yazık ki İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı, yüzde 10’u dahi bulmuyor” dedi.

İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı’nda konuşan Erdoğan, dünyadaki Müslüman nüfusunun 1,7 milyarı bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

Burada sahip olduğumuz kapasiteyi göstermesi bakımından, bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum. Bugün dünya petrol üretiminin yüzde 65’i, doğalgaz üretiminin yüzde 55’i, doğal kauçuk üretiminin yüzde 70’i, bilinen uranyum yataklarının yüzde 40’ı İslam ülkelerindedir. Bu tabii zenginliklerin yanı sıra İslam ülkeleri coğrafi olarak dünya ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan Süveyş Kanalı, Basra Körfezi’ni Hint Okyanusu’na bağlayan Hürmüz Boğazı stratejik bağlantı noktalarından sadece bir kaçıdır. Ancak bütün bu imkânlara rağmen, İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı, yüzde 10’u dahi bulmuyor. Çok daha vahimi İİT nüfusunun yüzde 21’i, yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Millî gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından da ülkelerimiz arasında çok ciddi uçurumlar olduğunu görüyoruz. En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Demek ki Müslümanlar kendi aralarında zekât müessesesini de çalıştırmıyor. Sadece Müslümanlar kendi aralarında zekâtı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyanın bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken diğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirliğin hüküm sürdüğünü vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

Hâlbuki dünya nüfusundaki payı, yüzde 7’nin altında olan Avrupa Birliği’nin dünya ekonomisindeki payı yüzde 22’den fazladır. Yalnızca 330 milyon vatandaşı olan ABD tek başına dünya ekonomisinin yüzde 24’ünü oluşturuyor. Küresel sabit sermaye yatırımları 20 trilyon doların üzerine çıkmışken İİT üye ülkelerinin toplam sabit sermaye yatırımları 1,5 trilyon dolar civarındadır. Bu rakamlara baktığımızda ortada çok büyük bir dengesizliğin olduğu gayet açıktır. Bu tablo aynı zamanda samimi bir öz eleştiri yapmamız gerektiğine de işaret ediyor. Rabb’imizin bizlere bahşettiği onca imkâna ve zenginliğe rağmen niçin ticarette, gelir adaletinde, yatırımlarda ve dış politikada hak ettiğimiz konumda olmadığımız üzerinde hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor. Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamak yerine önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz. Kazan kazan temelinde iş birliğimizi genişletmenin, çeşitlendirmenin, ortak projelerle ticaretimizi artırmanın yollarını aramalıyız.

SİYASET TİCARETİMİZİ ETKİLEMEMELİ

Kimi ülkelerle yaşanılan siyasi gerilimlerin ticari iş birliğini olumsuz etkilememesi için çok büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Erdoğan “Ne yatırımcıların ne de ticaret erbabımızın manasız zorluklarla veya suni engellerle boğuşmasına asla rıza gösteremeyiz. İslam dünyasının refahını, menfaatlerini ve ticari iş birliğini siyasi gündemin önünde tutan bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu. Kaçan fırsatları yakalamanın bir daha mümkün olmayabileceğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: Bunun için güç birliği yapmamız, güçlerimizi birleştirmemiz önemlidir. Sizlerin başarılarını ve sürdürülebilir kalkınma yolunda attığınız adımları hem kendi başarımız hem de İslam aleminin kazancı olarak görüyoruz.