Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında yaptığı konuşmada, "Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer almıştır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, Avrupa Konseyini daha güçlü kılmak için katkılarını sürdürecektir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa Konseyini daha güçlü kılmak, bina ettiği ortak değerleri koruyup ileri seviyelere taşımak için katkılarını sürdürecektir.

Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ortak değerlerimizi sarsmaya başlayan güncel sorunlara etkin karşılık verme yönündeki çabalarını da yoğunlaştırmasını bekliyoruz."