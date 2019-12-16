Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek, 1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen "Suriyeli Mülteci Krizi" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'de yarım milyondan fazla Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Suriye krizini Türkiye'nin çıkarmadığını, dolayısıyla bunun sonuçlarının Türkiye'ye yüklenemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye ve Avrupa Birliğinin (AB) mültecilere desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Suriyeli mültecilerin üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilmesinin önemine değinen Çavuşoğlu, bazı AB üyesi ülkelerin Suriyelilerin yeniden yerleştirilmesine hevesliyken, bazılarının ise tek bir Suriyeli kabul etmek istemediğine dikkati çekti.

"Suriye'de siyasi bir çözüm için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." diyen Çavuşoğlu, ülkede tek çözümün "askeri değil siyasi olduğuna" inandıklarının altını çizdi.

- "371 bin Suriyeli güvenli şekilde geri döndü"

Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasında Türkiye'nin büyük rol oynadığını belirterek, "Maalesef ikinci tur görüşmeleri iyi geçmedi fakat bir sonraki turun verimli geçmesi için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Suriye'deki terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'yı bölgeden temizlemek için üç önemli operasyon yaptıklarını anımsatan Çavuşoğlu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni göç dalgalarının önüne geçmek için çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin, Suriye mülteci krizinin en kalıcı çözümü olduğuna inanıyoruz. Gönüllü ve güvenli geri dönüşleri kolaylaştırmak, cesaret vermek, gerekli fiziki ve güvenlik şartları için birlikte çalışmalıyız. Şu ana kadar 371 bin Suriyeli, Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlerden temizlediğimiz bölgeye güvenli şekilde geri döndü." diye konuştu.

Yüzbinlerce Suriyelinin terörden temizlenen bölgeye geri dönmesinin, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulmasını istediği barış koridoru için "başarılı bir örnek" teşkil ettiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu konuda AB'nin özellikle sorumlu olduğuna inandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Lübnan, Ürdün ve Irak ile Suriyeli mültecilere yönelik uluslararası konferans düzenleyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, konferansa AB ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de katılacağı, bu konuda görüşmelere devam edecekleri bilgisini paylaştı.

- "Yüzde 70'i geri döndü"

Çavuşoğlu, Batılı müttefiklerinin mültecileri ülkelerine kabul ederken ortaya koyduğu "seçici" politikaları nedeniyle varlıklı ve eğitimli Suriyelilerden birçoğunun Batı ülkelerine gittiğini anlattı.

Suriye'deki insani krizin siyasileştirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz güvenli ve gönüllü dönüşe inanıyoruz. Birleşmiş Milletlerin paylaştığı verilere göre, ülke içerisinde yerinden edilmiş Suriyelilerin yüzde 70'i, Barış Pınarı Harekatı bölgesine geri döndü. Neden? Çünkü kendilerini güvende hissediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyelilerin endişe ve korkularını iyi anladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye, geri dönüş için güvenli bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Suriyeli mülteci krizinin çözümünde daha adil yük ve sorumluluk paylaşımı gerektiğinin altını çizerek, bu konuda uluslararası toplumla yakın iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Panelde, Avrupa Birliğinin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, UNICEF Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan da konuşma yaptı.