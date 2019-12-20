Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ’den tutuklandı... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her platformda 15 Temmuz hain darbe girişiminin siyasi ayağının araştırılmasını isterken; CHP’nin içinden FETÖ’cülerin çıkması dikkat çekti. Oğuz’un tutuklanmasına neden olan ve kamuoyuna yansıyan önemli iddialar bulunuyor. Oğuz’un FETÖ’nün Kameraltı’ndaki yapılanmasının içerisinde bulunduğu, Buca’da sohbet imamlığı yaptığı, Bank Asya’da hesabı bulunduğu, FETÖ ile ilgili yurt dışından bazı programlara katıldığı, FETÖ ile bağlantılı mali müşavirlerin sohbet toplantılarında bulunduğu iddia edilirken; en çarpıcı iddia ise Oğuz’un babasından geldi. Baba Ahmet Oğuz’un, 31 Mart’taki seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak oğlunun FETÖ’cü olduğunu, aday gösterilmesi takdirde sıkıntı olabileceğini söylediği öne sürüldü. FETÖ’nün göbeğindeki bir ismin bile bile CHP tarafından aday olarak gösterilmesinin yanı sıra CHP’lilerin hâlâ Oğuz’a sahip çıkmasına hem siyasilerden hem de hukukçulardan tepki geldi. İşte o açıklamalar:

ÖZALAN: KORUMAYA ALDILAR

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: İbrahim Burak Oğuz’un basına yansıyan ifadelerine bakıyoruz, FETÖ’nün okullarının en aktif olduğu bölgelere yurt dışı ziyaretleri var. Bunlar akıl alacak şeyler değil. Burada halkımızın bilmesi gereken şey şu: FETÖ’nün bir terör örgütü olduğu fark edildikten, kabul edildikten sonra tuhaf bir şekilde CHP’nin mevcut yönetimi tarafından sahiplenilmiş, koruma altına alınmıştır. Âdeta onların siyasi sözcülüğü yapılır hâle gelmiştir. Vatandaşlarımızın bunu iyi görmesi gerekiyor.

YILDIRIM: BİLEREK YAPILDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Babası Kılıçdaroğlu’nu ‘Oğlum FETÖ’cüdür’ diye ikaz etmiş. Tescilli FETÖ’cü olan Hüseyin Avni Mutlu’nun kurduğu platforma katılan Kemal Kılıçdaroğlu siyasi bir lider olarak gidiyorsa o zaman başka yerde siyasi ayak aramamak gerekir. Bir taraftan FETÖ ile ilgili her türlü lafı söylüyorsunuz, bir taraftan da bile bile FETÖ’cüyü getirip aday gösteriyorsun. Bu bilerek yapılan bir şeydir.

TORAMAN: BİRÇOK İSİM VAR

Avukat Cüneyt Toraman: Bu olay sadece Urla Belediye başkanı ile sınırlı değil. Bilinmeyen birçok insan var. Kemal Kılıçdaroğlu kaset operasyonuyla geldi. Bu FETÖ’den bağımsız düşünülebilir mi? Yargı kararı kesinleşmeden görevden alınmasına yönelik eleştiriler kabul edilemez. Türkiye’de yıllardır devam eden uygulamadır. Bu hukuka uygun bir davranıştır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce de bazı danışmanlarının adı FETÖ soruşturmalarına dâhil olmuştu.