Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

KUALA LUMPUR

ABD’de Türkiye’ye karşı alınan yaptırım kararlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “S-400 olsun,

F-35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan TürkAkım ile ilgili “buna yaptırım uygularız” diyorlar. Bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır” dedi. İsviçre ve Malezya temaslarını tamamlayarak dün yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur’dan ayrılmadan önce medya yöneticilerinin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan’ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:

∂ Kuala Lumpur Zirvesi’nde liderlerle Libya ve Suriye meselesine ilişkin atılabilecek ortak adımlar ve iş birliği imkânları da gündeme geldi mi?

Bu konuyu aramızda ele aldık. Koalisyon güçleri adı altında Irak’a girdiler mi? Girdiler… Suriye’ye girdiler mi? Girdiler… Yani ‘Bizim ne işimiz var orada?’ diyorlar mı? Demiyorlar… Aynı şekilde Libya’da Mısır’ın ne işi var? Libya’da Abu Dabi yönetiminin ne işi var? Ve biliyorsunuz Hafter meşru bir siyasetçi değil. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar. Peki bunun içinde kimler var? Mısır var, Abu Dabi var, Fransa var, hatta İtalya var. Şimdi maalesef Rusya’nın da kendisi görünmese de bakıyorsunuz oluşturduğu bir şirket var. Biliyorsunuz Amerika’nın buna benzer şirketleri çoktur… Bu durumda bizim seyirci kalmamız doğru değil.

∂ ABD’de savunma bütçesini onayladı. Türkiye’yi ilgilendiren tarafları var. F-35’lerin satılmamasına yönelik. Keza Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunun kaldırılması önerisi var. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ‘Gerekli tedbirleri alırız’ ifadesini kullandı. Sizin yorumunuz ne olur? Bir de Trump’ın azil süreci var, bu durum ilişkilere nasıl yansır?

Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama bizim açıklamamızdır. S-400 olsun, F-35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan TürkAkım ile ilgili “buna yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum “Biz kabile devleti değiliz” Burası Türkiye… Tarihiyle her şeyiyle bizim bir farklılığımız var. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız. Şu anda ABD Kongresinde azille ilgili konular olabilir. Bizim de kendimize has, iç siyasette, dış siyasette uğraştığımız birçok konularımız var…

CHP’NİN MİLLİYETÇİLİĞİNE HALKÇILIĞINA BAKMAYIN!

Üç muhalefet partisi Meclis dışişleri komisyonunda Libya ile varılan mutabakata ret oyu verdi. Hatta CHP grup başkan vekili biraz daha ileri giderek Hafter’in seküler olduğu, dolayısıyla daha makul olduğu ama BM’nin tanıdığı mutabakat hükûmetinin -onların tabiri ile- cihatçı olduğu ve sizin de ideolojik yakınlığınız sebebiyle bu girişimde bulunduğunuz gibi bir açıklama yaptı. Değerlendirmenizi almak isterim.

Halk Partisinin takındığı tavırlar, yanına kimleri aldığı, kimlerle beraber nasıl hareket ettiği malum. Örneğin bu konuda bile sıkıştı, “halka nasıl izah edeceğiz?” diye. Kalktılar ilk gün “öyle mi böyle mi” derken olumlu adım attılar. Daha sonra HDP o olumlu tavrını geri çekti ama o bir defa adımı atmıştı. Halk Partisi olsun, İYİ Parti olsun, onlarla bir yere varmak mümkün olur mu? Bunlar kim legaldir, kim illegaldir, kim Türkiye dostudur, kim değildir, bunları bilecek çapta değiller. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin böyle bir derdi yok. Türkiye’nin menfaatleri neyi gerektirir, yerli olmak nedir, millî olmak nedir? Yani bunun 6 okunun içindeki milliyetçiliğe, halkçılığa falan bakmayın. Hepsi hikâye. Onlar, hiçbir zaman bunun gereğini yerine getirmediler. Bunlar karikatürize edilmiş olan oklarla olmuyor. Bütün mesele bunu ruhen yaşamak. Ruhen yaşayamazsanız zaten bir yere de varamazsınız. Bu millet de sizi zaten bir yere temsilci olarak koymaz. Olay bu...

ARŞİVLERİ AÇTIK GELMEDİLER

∂ Ermeni iddialarıyla ilgili yeni bir arşiv çalışması yapılıyor mu?

Bu konuda Başbakanlığım döneminde biz çok ciddi bir meydan okuma yaptık. Tabii karşı taraftan dişe dokunur bir cevap gelmedi. Bunların Harvard’da cüzi, sembolik arşivleri var, Fransa’da yine ufak bir arşivleri var. Ermenistan’ın kendisinde bile böyle ciddi bir arşiv söz konusu değil. Biliyorsunuz bizim şu anda Silahlı Kuvvetlerimizin 1 milyonu aşkın belgeye sahip arşivi var. Ama onlar böyle bir meydan okumaya ‘Biz de gelelim, çalışalım, inceleyelim’ diyemediler, çünkü iş oraya kaldığı zaman bunun kendi aleyhlerine olacağını da biliyorlar. Bundan sonraki süreçle ilgili biz şimdi bir ekip oluşturduk. Uluslararası camiadan da buna katılanlar olursa onları da bunun içine tabii dâhil edebiliriz. Türk Tarih Kurumunu bu konuda çok daha faal, çok daha aktif hâle getirerek çalışmalarımızı belgesellerle inşallah daha da güçlendireceğiz.