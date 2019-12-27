Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yeniden Asya Çalıştayı”nda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Asya kıtası ile bağlarının tarihî ve kalıcı olduğunu, Türklerin hem Avrupa hem Asya’nın vazgeçilmez unsurları durumunda bulunduğunu söyledi.

Asya’nın dünya kara alanının üçte biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu şunları kaydetti: Asya, yeniden dünyanın ekonomik ağırlık merkezi hâline geliyor. Önümüzdeki yıl Asya ülkelerinin satın alma gücü paritesine göre toplam millî gelirleri, dünyanın geri kalanının toplamını aşacak. Biz de Asya’nın yükselişi karşısında, aynı zamanda bir Asyalı olarak nasıl konum alacağımızı düşünmeliyiz.