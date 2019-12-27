“Yeniden Asya Çalıştayı”nda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Asya kıtası ile bağlarının tarihî ve kalıcı olduğunu, Türklerin hem Avrupa hem Asya’nın vazgeçilmez unsurları durumunda bulunduğunu söyledi.
Asya’nın dünya kara alanının üçte biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu şunları kaydetti: Asya, yeniden dünyanın ekonomik ağırlık merkezi hâline geliyor. Önümüzdeki yıl Asya ülkelerinin satın alma gücü paritesine göre toplam millî gelirleri, dünyanın geri kalanının toplamını aşacak. Biz de Asya’nın yükselişi karşısında, aynı zamanda bir Asyalı olarak nasıl konum alacağımızı düşünmeliyiz.
Bakan Çavuşoğlu: En batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalıyız
27.12.2019 - 03:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, yükselişte olan Asya’nın yeniden ele alınması gerektiği için “Yeniden Asya” açılımını başlattıklarını belirterek, “Bir yandan Avrupa bütünleşme süreci içerisinde yerimizi almaya devam edeceğiz ve dünyanın en güçlü ittifakı olan NATO’da kilit konumumuzu koruyacağız. Aynı zamanda tarihin yeniden Asya’ya doğru akışında, en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz.” dedi.
“Yeniden Asya Çalıştayı”nda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Asya kıtası ile bağlarının tarihî ve kalıcı olduğunu, Türklerin hem Avrupa hem Asya’nın vazgeçilmez unsurları durumunda bulunduğunu söyledi.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,dışişleri bakanı,
671264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/671264.aspx
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