Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın’ın gündemdeki diğer konularla ilgili açıklamaları ise özetle şöyle:

∂ (ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada ‘arabulucu olalım’ gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran’la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi. Herkesin aklıselimle, sükûnetle hareket etmesi gerekiyor. Bu çağrımızı yenilemeye devam edeceğiz.

∂ (Libya’da) Hafter’in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır.

∂ (Suriye) Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye’yi de- mokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfını yitirdiğini görüyoruz.

∂ (İÜ’deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Eski uygulama aynen devam edecek.

∂ (Türk Akımı Projesi) Enerji haritalarında çok önemli bir değişime işaret eden Türk Akımı, artık fiilen yarın (bugün) resmen başlatılmış olacak. Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılması noktasında Türkiye'nin transit ülke olarak çok önemli bir konuma sahip olmasını sağlayan bir projedir.

∂ (Belediye başkanlarıyla toplantı) Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. O çalışma tamamlandıktan sonra da Büyükşehir Belediye başkanları ile Cumhurbaşkanımızın bu yıl içerisinde 2'nci bir toplantısı olabilir, çünkü o toplantıyı hatırlarsanız çok verimliydi. 2020 içerisinde böyle bir toplantı yapılabilir.