Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
09.01.2020 - 19:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
674119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/674119.aspx
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