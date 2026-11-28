CHP MYK toplantısına sunulan araştırmaya göre seçmenler, sorunların çözümünde sırasıyla AK Parti, CHP ve Yeni Parti'yi adres gösteriyor. CHP kurmayları, iktidara yönelik tepkinin henüz muhalefete güven olarak yansımadığını, kendi partilerine yönelik tepkinin ise zamanla azalmasını beklediklerini ifade ediyor.

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CHP’nin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen MYK toplantısında üyelerin bilgisine sunulan kamuoyu araştırmasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Araştırmada seçmenlere yöneltilen "Ülkedeki sorunları hangi parti çözer?" sorusuna verilen cevaplarda birinci sırada AK Parti'nin, ikinci sırada CHP'nin, üçüncü sırada ise Yeni Parti'nin çıktığı belirtildi. Seçmenin iktidara yönelik ikazlarına rağmen ülkenin sorunlarının çözümünde AK Parti'den beklenti içinde olduğunu söyleyen kurmaylar, bu tablonun iktidara yönelik memnuniyetsizliğin muhalefete duyulan güvene dönüşmemesinden kaynaklandığını ifade etti.

Seçmenin CHP'ye ve yaşananlara tepkili olduğunu, bu sebeple kendilerine oy vermeyecek kitlenin bulunduğunu belirten kurmaylar, bu tepkinin önemli bir bölümünün henüz başka bir partiye yönelmediğini kaydetti.

Yeni Parti'nin de seçmenler tarafından sorunları çözebilecek bir adres olarak görülmediğini dile getiren isimler, “Seçmen bize tepkili ancak Yeni Parti'ye de sorunları çözecek bir parti olarak bakmıyor. Bu nedenle zamanla bize yönelik tepkinin azalmasını bekliyoruz. Tepki kırılıyor ancak henüz oya dönüşmüş değil. Bu tarz süreçlerin tek panzehri görünür olmak.” değerlendirmesinde bulundu.

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