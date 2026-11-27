CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanan Yeni Parti yönetiminde sağ kökenli isimlerin görev alması dikkat çekti.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 2023'te 38. Olağan Kurultay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu “CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz” sözleriyle eleştirmesine rağmen yeni yönetimde sağ kökenli isimlerin yer alması dikkati çekti.

Eski ANAP Genel Başkanı ve DP kökenli Salih Uzun'un Parti Sözcülüğüne, Gelecek Partili Serkan Özcan'ın ise Hazine Politikaları Kurulu Başkanlığına getirilmesi “Siyasi çizgimizden uzaklaşıyoruz” yorumlarına yol açtı. Özel, PM'de de sağ tandanslı Kerim Rota, Ahat Andican, Cem Karakeçeli ve Ekrem Baki'ye yer vermişti.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti! Özgür Özel de ‘sağ'a yöneldi

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