Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. 28 kişiden oluşan MYK'da Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Salih Uzun seçildi. İşte Özel’in A Takımı’ndaki isimler…

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14–15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli olmuş, gözler Özel’in A Takımı’nda kimlerin yer alacağına çevrilmişti.

PARTİ SÖZCÜSÜ SALİH UZUN OLDU

Yeni Parti Genel Merkezi'nde yapılan ilk toplantının ardından Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. 28 kişiden oluşan MYK'da Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Salih Uzun seçildi. Daha önce parti sözcülüğü görevini İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yürütüyordu.

Yeni Parti'nin MYK'sı belli oldu! İşte Özgür Özel'in A Takımı...

Yeni Parti'den yapılan açıklamaya göre, MYK'nın 14 üyesi partinin siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerini yürütecek, diğer 14 üyesi ise ülkenin ihtiyaç duyduğu politikaları geliştirmek üzere görevlendirildi. İşte Özgür Özel’in A Takımı’ndaki isimler…

Salih Uzun- Selin Sayek Böke

28 KİŞİLİK MYK'DA KİMLER VAR?

Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu’ndaki isimler şöyle:

No Görev İsim POLİTİKA KURULLARI (14) 1 Genel Sekreter Selin Sayek Böke 2 Parti Sözcüsü Salih Uzun 3 Yurt İçi Örgütler Ensar Aytekin 4 Yurt Dışı Örgütler Nurhayat Altaca Kayışoğlu 5 İdari ve Mali İşler Özgür Karabat 6 Seçim ve Hukuk İşleri Gül Çiftci Binici 7 Yerel Yönetimler Yaşar Tüzün 8 Medya ve Kurumsal İletişim Burhanettin Bulut 9 Halkla İlişkiler Aylin Yaman 10 Siyasi Partilerle İlişkiler Engin Özkoç 11 Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler İlhan Cihaner 12 Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Gökçe Gökçen 13 Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi Hikmet Erbilgin 14 Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu Yunus Emre 15 Adalet Politikaları Zeynel Emre 16 Hazine ve Maliye Politikaları Serkan Özcan 17 Kalkınma Politikaları Öner Günçavdı 18 Dış Politika Mitat Çelikpala 19 Milli Savunma Politikaları Yankı Bağcıoğlu 20 İç Güvenlik Politikaları Murat Bakan 21 Eğitim Politikaları Suat Özçağdaş 22 Sağlık Politikaları Kayıhan Pala 23 Gıda ve Tarım Politikaları Sencer Solakoğlu 24 Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları Cem Say 25 Sosyal Politikalar Aylin Nazlıaka 26 İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları Sezgin Tanrıkulu 27 Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları Gamze Taşcıer 28 Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları Deniz Yavuzyılmaz

Yeni Parti'nin MYK'sı belli oldu! İşte Özgür Özel'in A Takımı...

Kurultay sonrası açıklanan 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesinde Özel'e yakın isimler Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın listede yer almaması dikkat çekmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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