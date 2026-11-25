Yeni Parti'nin MYK'sı belli oldu! İşte Özgür Özel'in A Takımı...
Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. 28 kişiden oluşan MYK'da Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Salih Uzun seçildi. İşte Özel’in A Takımı’ndaki isimler…
14–15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli olmuş, gözler Özel’in A Takımı’nda kimlerin yer alacağına çevrilmişti.
Yeni Parti’de PM ve YDK listesi belli oldu! Özgür Özel'e yakın iki isim kadro dışı
PARTİ SÖZCÜSÜ SALİH UZUN OLDU
Yeni Parti Genel Merkezi'nde yapılan ilk toplantının ardından Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. 28 kişiden oluşan MYK'da Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Salih Uzun seçildi. Daha önce parti sözcülüğü görevini İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yürütüyordu.
Yeni Parti'den yapılan açıklamaya göre, MYK'nın 14 üyesi partinin siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerini yürütecek, diğer 14 üyesi ise ülkenin ihtiyaç duyduğu politikaları geliştirmek üzere görevlendirildi. İşte Özgür Özel’in A Takımı’ndaki isimler…
28 KİŞİLİK MYK'DA KİMLER VAR?
Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu’ndaki isimler şöyle:
|No
|Görev
|İsim
|POLİTİKA KURULLARI (14)
|1
|Genel Sekreter
|Selin Sayek Böke
|2
|Parti Sözcüsü
|Salih Uzun
|3
|Yurt İçi Örgütler
|Ensar Aytekin
|4
|Yurt Dışı Örgütler
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|5
|İdari ve Mali İşler
|Özgür Karabat
|6
|Seçim ve Hukuk İşleri
|Gül Çiftci Binici
|7
|Yerel Yönetimler
|Yaşar Tüzün
|8
|Medya ve Kurumsal İletişim
|Burhanettin Bulut
|9
|Halkla İlişkiler
|Aylin Yaman
|10
|Siyasi Partilerle İlişkiler
|Engin Özkoç
|11
|Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler
|İlhan Cihaner
|12
|Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler
|Gökçe Gökçen
|13
|Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi
|Hikmet Erbilgin
|14
|Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu
|Yunus Emre
|15
|Adalet Politikaları
|Zeynel Emre
|16
|Hazine ve Maliye Politikaları
|Serkan Özcan
|17
|Kalkınma Politikaları
|Öner Günçavdı
|18
|Dış Politika
|Mitat Çelikpala
|19
|Milli Savunma Politikaları
|Yankı Bağcıoğlu
|20
|İç Güvenlik Politikaları
|Murat Bakan
|21
|Eğitim Politikaları
|Suat Özçağdaş
|22
|Sağlık Politikaları
|Kayıhan Pala
|23
|Gıda ve Tarım Politikaları
|Sencer Solakoğlu
|24
|Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları
|Cem Say
|25
|Sosyal Politikalar
|Aylin Nazlıaka
|26
|İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları
|Sezgin Tanrıkulu
|27
|Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları
|Gamze Taşcıer
|28
|Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları
|Deniz Yavuzyılmaz
Kurultay sonrası açıklanan 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesinde Özel'e yakın isimler Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın listede yer almaması dikkat çekmişti.