Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaya cevap verdi. Aras “Bir yere geçmiyoruz, bağımsız devam ediyoruz” dedi.

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Ekim ayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyuran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın AK Parti’ye katılacağı iddiaları gündem olmuştu.

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“BİR YERE GEÇMİYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına kazandırılan yeni araç ve ekipmanların hizmete alım töreninde konuşan Aras, bu iddiaya cevap verdi. Aras, "Bir yere geçmiyoruz, bağımsız devam ediyoruz” dedi.

Ahmet Aras’tan ‘AK Parti’ye geçecek’ iddiasına cevap: Bir yere geçmiyoruz, bağımsız devam ediyoruz

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 16 Ekim’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Ahmet Aras’tan ‘AK Parti’ye geçecek’ iddiasına cevap: Bir yere geçmiyoruz, bağımsız devam ediyoruz

Aras, kararının temelinde Muğla'ya karşı taşıdığı sorumluluğu halkın iradesi ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda yerine getirme anlayışının bulunduğunu vurgulamıştı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Aras “Muğlalı hemşehrilerimin takdiri ve kentimizin öncelikleri, yoluma yön verecektir. Benim tarafım Muğla’dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir. Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim” demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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