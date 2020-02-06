Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleri ile yapılan bu toplantıların 3-4-5 Nisan tarihlerinde yapılacak kampın hazırlığı olduğunu söyledi. Van’daki çığ felaketine ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına ilişkin Çelik, “Üst üste üzücü olaylar yaşadık. Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ hadisesi hepimizi derinden yaraladı. İki çığ felaketi üst üste yaşadık. Olay olduğu andan itibaren ilgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. İlgili bütün kurumların tam bir koordinasyon içerisinde bu çığ felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza ulaşması, onların hayatlarını kurtarmaya çalışması ile ilgili yoğun bir faaliyet yapılmıştır. Fakat maalesef çok sayıda kaybımız oldu. Bütün birimlerin gayretlerine rağmen burada kaybettiğimiz canlar için Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza şifa diliyoruz ve halen çığ altında olanlar için de hayat temenni ediyoruz. Hepimizin duası oradaki vatandaşlarımızla beraber. İlgili arkadaşlarımız oradalar, olayı bizzat yerinde takip ediyorlar. Çığ altında olan canların hayat bulması için gereken gayret gösteriliyor. Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının başına gelen kaza, bir yolcu uçağının kaza yapması ile yine kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu, yaralılarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Halen yapılan çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili olarak da bir çeşitli yorumlar yapılıyor, çeşitli konular görüşülüyor, nihayetinde ilgili kurumlar kendi soruşturmalarını yürütüyorlar” diye konuştu.



Çığ felaketi ve uçak kazasına ilişkin spekülatif ve doğru olmayan haberler yapıldığını belirten Ömer Çelik, “Bu haberlere itibar edilmemesi gerekir. Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız kendi alanları ile ilgili olarak gereken açıklamaları yapıyorlar. Tabii bu üzüntü verici hadise ile ilgili olarak yüreğimiz yanarken, çalışmalar devam ederken, ölüm haberleri, yaralı haberleri konusunda çok hassas olmak gerekir. Hem Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ile ilgili olarak hem bu uçak kazasıyla ilgili olarak böyle kestirmeden, iyi araştırılmadan suçlayıcı ifadelerin kullanılması, birtakım kişilerin suçlanması gibisinden bir yaklaşım doğru olmuyor. Orada Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı eski milletvekili arkadaşımız biliyorsunuz çığ altından kurtarıldı. Gülşen Orhan arkadaşımız. Maalesef bu saatlere kadar bir gazetecinin son derece yakışıksız ve vicdansız bir şekilde çığ felaketinin sanki arkadaşımız sebep olmuş gibisinden, hiçbir şekilde gazetecilik faaliyeti ile izah edilemeyecek bir yaklaşımı oldu. Saatler boyunca insanların çeşitli yorumlar yapmasına sebebiyet veren, haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir yaklaşım oldu. Arkadaşımız kapsamlı bir açıklama yaptı bunlarla ilgili, zannediyorum arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre o gazeteci de özür dilemiş, ‘yanlış bir beyanatta bulundum’ demiş ama görüyorsunuz tek bir cümlenin, tek bir haberin felaketler söz konusu olduğunda ne kadar önemi var. İnsanların canlarını bir kere daha yakıyoruz, insanları boş yere kaygı ve endişeye sevk ediyoruz. Boş yere panik oluşmasına sebep oluyor. O sebeple bunun dili konusunda çok yüksek bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz” şeklinde konuştu.

“AP ırkçıların, faşistlerin, Türkiye düşmanlığı yapanların gösterisinin mekanına dönüştü”

Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen skandal bir etkinlikte PKK terör örgütünün elebaşlarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmasına ilişkin konuşan Çelik, “Avrupa Parlamentosunda tepki gösterdiğimiz faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Yakın zamanda Yunanlı bir vekil tarafından burada çirkin bir şekilde bayrağımıza bir saygısızlık yapılmıştı. Aslında Avrupa Parlamentosunun gereğini yapması gerektiğini net bir şekilde ifade ettik. Avrupa Parlamentosu giderek ırkçıların, faşistlerin, bu şekilde İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı yapanların gösterisinin mekanına dönüşmeye başlamıştır. Bu Avrupa için kaygı vericidir. Brexit vesilesiyle de söyledim, Avrupa görünmez Berlin duvarlarıyla kuşatılıyor ve görünmez bu Berlin duvarlarının arkasında son derece görünür bir aşırı sağ tehlikesi, ırkçılık tehlikesi Avrupa'yı kuşatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Çelik, AP’de yapılan skandal etkinliğe ilişkin, “Göz yumdukları bir konu da terör konusundaki çifte standarttır. Kendilerini tehdit eden herhangi bir oluşum olduğunda bizim terör yasalarımızdan çok daha güçlü yasalarla bunlara tepki veriyorlar. Fakat kendilerinin de terör örgütü kabul ettiği ve Türkiye'ye saldırı gerçekleştiren bu örgütler söz konusu olduğunda, maalesef FETÖ, PKK olmak üzere bu müsamaha devam ediyor. Daha önce de defalarca uyardık, Avrupa Parlamentosu PKK'lı teröristlerin veya başka teröristlerin gösteri mekanı haline gelmemelidir diye” dedi.