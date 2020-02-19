Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır, o da merhum Erbakan hocamızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına biz de, milletimiz de rıza gösteremezdik. Başbakanlığım boyunca Yüksek Askeri Şuralarda tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi başlatırken zorluklarla karşı karşıya geleceğimizi biliyorduk. Ama tahmin edemediğimiz CHP'nin bir anda karşımıza en büyük FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye karşı tedbirleri 2010 yılı itibariyle almaya başladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi"

Erdoğan: "Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir"



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