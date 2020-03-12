Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Örgütün kilit yapılanmaları çökertildi” diyen Soylu şunları söyledi: 31 Aralık 2016’daki Reina saldırısından beri Türkiye’nin şehirlerinde bir terör eylemi gerçekleşmedi. PKK’ya katılım, 40 yıllık tarihinin en düşük seviyesinde. Kırsal kadroları başını kaldıramıyor. Sol terör örgütlerinin eylem kabiliyeti neredeyse sıfıra yakın bir noktaya geldi. Çoğunun yönetici kadroları yakalandı. DEAŞ, önemli bir gerileme yaşıyor. FETÖ’nün de yine yönetici kadrosu, kilit yapılanmaları çökertildi. Hemen hemen hepsi maddi kaynak bulmada ciddi bir zorlukla karşı karşıya. 2020, sahada bizzat kendimizin bulunduğu, bunları buradan tamamen silmek, terör örgütünü Türkiye sınırları içinde tamamen bitirmek için varımızı yoğumuzu ve bütün riskimizi ortaya koyduğumuz bir yıl olacak. PKK’lı isimler şimdi kış üslenmesinden çıkıyorlar, patır patır hepsini götüreceğiz, boşuna mağara aramasınlar.