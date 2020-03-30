Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası ve tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Isparta’da ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den geldi. Başdeğirmen, 5 aylık belediye başkanlığı maaşını korona virüsten etkilenenler için düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladığını açıkladı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını bağışladı
30.03.2020 - 21:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladığını bildirdi.
Etiketler : Isparta Belediye Başkanı,
692475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/692475.aspx
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