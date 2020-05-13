Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerlediğini dile getirdi. Erdoğan, pek çok ülkenin çaresiz kaldığı, salgına teslim olduğu bir dönemde Türkiye'nin, sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde pozitif bir ayrışma gösterdiğini belirtti.

SİNSİ AYAK OYUNLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, salgın döneminde yaşananların, sağlık alanında yaptıklarının önemini ve kendilerine atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu gösterdiğini belirterek "Sınır ötesi harekâtlarımızda, savunma sanayindeki icraatlarımızla ilgili benzer bir tablo ortaya çıkmıştı" ifadesini kullandı.

"MEMLEKET MASASI” TEKLİFİNE CEVAP: BUNLARLA NEYİ KONUŞACAKSINIZ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'memleket masası' teklifine "En temel asgari meşruiyete, nezakete dikkat edilmeden masa kurmanız sadece bir fantezi olarak kalır. Meşruiyetin en temel ilkelerini ihlal edenlerle hangi zeminde bir araya geleceksiniz? Gündeme almamız için sebep yok" diye cevap verdi. MYK toplantısı sonrası konuşan Çelik, HDP-İYİ Parti arasındaki tartışmalara ilişkin de ''Bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, bunu bilmek herkesin hakkı" dedi. Darbe münakaşalarını da değerlendiren Çelik "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır" ifadesini kullandı. Ömer Çelik "Önümüzdeki dönemle ilgili umutlu olmamız gerekir. Biz Türkiye olarak bu türbülanstan güçlü bir şekilde çıkacağız" diye konuştu.