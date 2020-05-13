İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı
13.05.2020 - 23:47 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" dedi.
Etiketler : Bakan Soylu,
703872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/703872.aspx
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