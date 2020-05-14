Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin koronavirüsle mücadele süresince uluslararası anlamda gösterdiği aktif tutuma işaret eden Çavuşoğlu “Bütün ülkeler birçok sektörde, gıda güvenliğinden tıbbi malzemeye ve savunma sanayiine kadar liste yaparken ilk beşte mutlaka Türkiye var. Bunu görmemiz lazım” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Asya kıtasının yükseliş ivmesine değinerek “Ekonominin merkezi Asya oluyorsa, dijitalleşmenin merkezi Asya oluyorsa, o zaman bütüncül bir yaklaşımla buradaki mevcudiyetimizi artırmamız lazım, yeni bir enerji katmamız lazım” diye konuştu.