Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Görüşmede, ikili, bölgesel, korona salgınında normalleşme süreci ve turizm konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü
22.05.2020 - 17:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio,
706051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/706051.aspx
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