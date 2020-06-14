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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ziyareti açıklaması
14.06.2020 - 13:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov’la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,
710941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/710941.aspx
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