Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli’ye TSK tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu ve Libya’daki son gelişmeler hakkında bilgi vermesi, TBMM çalışma takvimi ve Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti
17.06.2020 - 14:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
711669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/711669.aspx
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