Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli’ye TSK tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu ve Libya’daki son gelişmeler hakkında bilgi vermesi, TBMM çalışma takvimi ve Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.