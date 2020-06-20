Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop gazetecilere yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığı seçimi ile ilgili resmî takvimin 2 Temmuz’da başlayacağını hatırlatarak “Nihayetinde milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler. Hayırlı olsun” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin soru üzerine ise Şentop “Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiydi. Malumunuz benim 24 Şubat’taki seçimimde de bana destek vermişlerdi. Bu bakımdan teşekkürlerimizi ifade ettim, yeni dönemde de destek konusunda görüştük. Kendileri bu konuda olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Birçok konuda Cumhur ittifakı çerçevesinde Türkiye’nin temel sorunları hakkında temel prensip birlikteliği var” ifadelerini kullandı.

“Diğer siyasi parti başkanları ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Şentop “Resmî takvim başladıktan sonra değerlendireceğiz” karşılığını verdi.

Bahçeli'yi ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, Genel Merkez'e gelişinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılandı. Şentop'un Bahçeli'ye yaptığı ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü. MHP lideri Bahçeli, görüşme sonunda Şentop'a makam aracına kadar eşlik etti.