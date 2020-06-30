Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan YOİKK 2020 yılı birinci toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, tüm paydaşlarla Türkiye'de yatırım ortamınının iyileştirilmesi için doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reformları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "katılımcı ve yenilikçi" iş birliği ruhunu, geçen yıl nisan ayındaki ilk toplantıdan bu yana YOİKK çalışmalarına da yansıttıklarını vurgulayan Oktay, "Türkiye'de yatırımın, istihdamın ve inovasyonun lokomotifi haline gelen YOİKK çalışmalarımız, içinde bulunduğumuz salgın şartlarında çok daha fazla önem kazanmıştır. Yeni normalde de Türkiye ekonomisine yatırımla güç vermek için yol haritamızı gözden geçiriyor, salgının etkisiyle oluşacak yeni ekonomik düzene uyumlu hale getiriyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi, yatırımcı için ise güvenli liman olmayı sürdürecektir." diye konuştu.

"Risk Sermayesi Fonu oluşturuldu"

Geçen ağustos ayında alınan kararlar doğrultusunda eylem planlarında önemli aşama kaydedildiğini, hedeflenen düzenleme ve iyileştirmelerin bir çoğunun hızlı şekilde tamamlandığını belirten Oktay, "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tamamlanan eylemlerden bazılarını şöyle sıraladı:

"Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık. Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk. Üniversite-sanayi iş birliğini artıracak şekilde sanayimizin ihtiyaç duyduğu meslek alanları belirlendi. Bu alanlar, geleceğin mesleklerini şekillendirmesi için YÖK, stratejik araştırmacı destek programlarının oluşması için TÜBİTAK ile paylaşıldı. Yatırıma çok daha uygun bir lojistik ekosistemi için kurulan Lojistik Merkezler ile iltisak hatları ve kombine yük taşımacılığı mevzuatının oluşturulmasında ve ulaşım etkinliği konusunda büyük ilerleme sağlandı. Bunların sonuçlarını da yakında ilan edeceğiz."

YOİKK kapsamında hayata geçirilen eylemlerin Türkiye yatırım ortamına ne ölçüde etki ettiğini saptamak amacıyla "Yatırım Ortamı Performans Kriterleri"nin oluşturulduğuna işaret eden Oktay, Küresel Yenilik Endeksi'nde Türkiye'yi daha üst sıralara hızlıca taşıyacak yol haritasını da hazırladıklarını dile getirdi.

YOİKK eylem planında yer alan ve kanun değişikliği gerektiren maddelerle ilgili milletvekilleri, Meclisteki ilgili komisyon başkanları ve diğer kamu paydaşları ile bir araya gelerek görüşlerini paylaştıklarını kaydeden Oktay, sürdürülebilir yatırım akımlarından Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmek amacıyla kolay ve anlaşılabilir bir "Sürdürülebilirlik Rehberi" oluşturulduğunu, 8 ayrı sektördeki yatırım adımlarını gösteren "Sektörel Yol Haritası" çalışmasının tamamlandığını, bu yol haritalarına göre de yatırım takip modelinin oluşturulması için gerekli çalışmaların devam ettiğini anlattı.

İhracatçı ve yatırımcılar için "Başvuruda Tek Pencere Sistemi"

Yatırım bölgelerine ilişkin coğrafi verilere tek bir noktadan erişim yapılmasını sağlayacak sistemin ilerleyişini YOİKK'in yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu eylemleri kapsamında da takip ettiklerini anımsatan Oktay, Dijital Türkiye platformu yatırımcı hizmetleri kapsamında ise ilgili kurum ve kuruluşların Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) entegrasyonunun sağlanmasıyla imza sirküleri zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik gerekli mevzuat ve teknik çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"İhracatçı ve yatırımcılarımıza sağlanan teşvik ve destekler konusunda 'Başvuruda Tek Pencere Sistemi' çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini, hem de yeni dış yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Bu vesileyle Eylem Planınındaki eylemlerin tamamlanmasına ve ilerlemesine katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere Kurul üyesi kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve temsilcileri aracılığıyla eylem planlarının hayata geçmesine katkı veren diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

"Dijital dönüşüme her zamankinden daha çok öncelik veriyoruz"

Türkiye'nin, küresel tedarik zincirlerinin yeniden tanımlanmaya başlandığı ortamda, eskiye oranla yatırımcılara daha cazip fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Teşvik ve desteklerle gücünü koruyan ekonomimiz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine ve kriz bağışıklığına sahip olduğunu bugünlerde bir kez daha ortaya koymaktadır. Salgına karşı tedbiri elden bırakmadan ve iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza desteklerimizi güçlendirerek normalleşme süreciyle birlikte hamdolsun toparlanmaya başladık.

Bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesine, insan kaynağımızın geliştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve dijital dönüşüme her zamankinden daha çok öncelik veriyoruz. YOİKK'in salgına rağmen kesintiye uğramadan yürüttüğü çalışmalar, ortak ve yapıcı çalışma kültürünün önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğini teyit etmiştir."

Yeni nesil dijital girişimlerin güçlendirilmesi istişare edilecek

Bu doğrultuda, toplantıda, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK'in hazırladıkları çalışmalarını paylaşarak yatırımlar konusunda gelecek perspektifi sunacaklarını bildiren Oktay, yeni nesil dijital girişimlerinin birlikte güçlendirilmesi ve sayıların arttırılması konularında istişare edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantıda ayrıca önde gelen dijital yatırımcılardan biri tarafından Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin, bir girişimci gözüyle nasıl göründüğüne ilişkin sunum yapılacağını aktardı.

Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı Türkiye'ye çekmek ve yeni fırsatlarla yeni ekonomik düzende yer almak için hazırlıklı olduklarını ifade eden Oktay, daha fazla doğrudan yatırıma ev sahipliği yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Oktay, bugüne kadar atılan adımların ve toplantıda alınacak kararların ülke ekonomisi ve yatırım iklimi için hayırlı olmasını dileyerek, sağlanan ilerlemede payı olan tüm kurul üyelerine teşekkürlerini iletti.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.