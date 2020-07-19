Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.