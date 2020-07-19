Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim ile görüştü
19.07.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katar'a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Akar,Katar Emiri Şeyh Tamim,görüşme,
719213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/719213.aspx
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