Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Halihazırda büyük bir insani felaketle karşı karşıya bulunan Yemen’de bu kere Marib bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle can kayıplarının olduğu ve sel felaketinin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığından Yemen’e taziye mesajı
05.08.2020 - 23:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : yemen,taziye,dışişleri,
722964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/722964.aspx
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