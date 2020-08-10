Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnce’nin ilk olarak CHP’nin son kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li ‘küskünleri’ ve partinin ağır topları arasında sayılan isimlerle görüştüğü kulislere yansıdı. İnce ve ekibinin, bazı partililere ‘kurucular kurulu’ üyeliği önerdiği de belirtildi. Bu kapsamda öne çıkan isimler arasında CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, ‘CHP’de değişim’ için Muharrem İnce adında imza toplayan Erdal Aksünger ile kurultayda umduğunu bulamayan ve Parti Meclis listesine giremeyen isimlerin olduğu belirtiliyor. Yine İnce’nin CHP yönetimine karşı ciddi bir mücadele başlatmış Kemal Anadol ve Şahin Mengü gibi isimlerle de temasa geçtiğini ileri sürülüyor.

Öte yandan, İnce’nin çevresine “Küskünler hareketi olmayacağız” diyerek CHP yönetimine yerine yeni isimlerle yola çıkmak istediğini söylediği belirtildi. 10 kişilik bir ekiple çalışan İnce’nin şu ana kadar aralarında kamuoyunda isimleri bilinen bir emekli general, bir eski belediye başkanı, bir ekonomistin de yer aldığı toplam 19 kişiye yeni kurulacak partide yer almaları için bizzat teklif götürdüğü iddia edildi.

Bu arada halen Yalova’da olan İnce’den sürpriz bir açıklama geldi. İnce, bu hafta Ankara’ya geleceğini ve her şeyi detaylarıyla açıklayacağını belirterek “Hakkımda iftiralar var, yalanlar var. İpe sapa gelmez adamlar açıklama yapıyor. ‘Hain’ diyenler, ‘bölücü’ diyenler var. Kim hain, kim bölücü görecekler” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi ANKARA