Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursunun açılış programına katılan Bakan Süleyman Soylu "Allah kazadan beladan esirgesin. Allah hayırlı neticeler almayı, teröre karşı muzaffer olmalarını sağlasın. Dualarımız budur" dedi. Soylu, Ege'deki Yunanistan'ın tacizleriyle ilgili de "Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Ben özellikle Avrupa'ya, Yunanistan'a yaptıkları konusunda hem uyarmaya, hem had bildirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Cemil Bayık öldürüldü iddiasına ilişkin de Bakan Soylu "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi izlemeye devam etsinler" diye konuştu.