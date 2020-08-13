Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Etkinliklere 975 kişi davet edildi. AK Parti bir yandan Türkiye’ye çağ atlatan kalkınma hamlelerini yaparken, diğer yandan da şer odaklarına karşı dimdik duruşuyla bir başarı öyküsü yazdı. Türkiye’de son 19 yılda eğitim, sağlık, savunma ve ulaştırma gibi her alanda devrim niteliğinde adımlar atıldı. AK Parti, girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. AK Parti döneminde, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray ile Marmaray'a kardeş olan Avrasya Tüneli açıldı. Onlarca yeni köprü yapıldı. İstanbul Boğazı'nda 3'ncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul ve İzmir arasını 3 buçuk saate indiren Osmangazi Köprüsü hizmete girdi. Hâlihazırda 1915 Çanakkale Köprüsü de hızla yükselmeye devam ediyor. 2002 yılında 39 olan havalimanı sayısı bugün 54’e ulaştı. AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı. Virüsle mücadele eden örnek ülkeler arasında gösterilen Türkiye’de sadece son 2 yılda 15 bin 239 yataklı 10 şehir hastanesi açıldı. 2002’de 1.156 tane olan hastane sayısı bugün 1.518’e, yatak kapasitesi ise 164 bin 471’den 239 bin 46’ya çıkarıldı. Okullarda ücretsiz ders kitapları dağıtıldı. Üniversiteye girişteki katsayı uygulaması kaldırıldı. Üniversite sayısı ise 76’dan 206’ya çıkarıldı. Savunmada yerlilik oranı yüzde 70’e çıkarıldı. Tüm bunların yanı sıra, AK Parti’den önce merhum Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayal ettiği projeleri AK Parti gerçekleştirdi. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, kamuda başörtü yasağına son verilmesi, IMF’siz Türkiye, nükleer enerji santral ve millî-yerli savunma sanayi gibi adımlar merhum liderlerin hayallerinden bazılarıydı.