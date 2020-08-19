Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, ziyaretin Libyalılar için önemli sonuçlar doğuracağına yönelik inancını dile getirerek, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmış olan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin daveti üzerine buradayız. Biz doğru taraftayız. Karşı tarafın ise ne yaptığını herkes görüyor. Tarhuna'da neler olduğunu ve oradaki toplu mezarların ne anlama geldiğini herkesin bilmesi, kimin kimi desteklediğini iyi anlaması gerekiyor. Buraya huzur, güven hâkim olacak, Libyalı kardeşlerimiz de huzur ve güven içinde yaşayacaklar" dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve son dönemde bölgede yaşananlara ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şöyle konuştu: Doğu Akdeniz’de tamamen uluslararası hukuka uygun, hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, hukuk, alaka ve menfaatlerini korumak, kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Komşularımızın hak ve hukukuna saygı gösteriyoruz. Yunanistan ve Mısır arasındaki münhasır ekonomik bölge anlaşmasının hiçbir hükmü yok. Hem Mısır halkının hem de Yunan politikacıların da farkına vardığı gibi, Yunan halkının da aleyhine. Herkesi aklıselime davet ediyoruz.