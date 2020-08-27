Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir." dedi.

Akar, "Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız, amacımız bu." diye konuştu.

Bakan Akar, terörle, teröristle mücadelenin taarruzi anlayışla sürdürülmekte olduğunu söyledi.

"Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok"

Milli Savunma Bakanı Akar konuşmasına şöyle devam etti:

"Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi"

Bakan Akar, Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Akar, Pençe operasyonlarıyla ilgili,"'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı." dedi.

Son yayımlanan Navtex ile ilgili Akar şu ifadeleri kullandı:

"İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir."

Doğu Akdeniz konusunda Bakan Akar, "Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz." diye konuştu.

Akar, "15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel." dedi.

Bakan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir." ifadelerini kullandı.

17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 200 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık"

Akar, Türkiye-Rusya ortak devriyesiyle ilgili, "Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, iş birliğimiz sürüyor." dedi.